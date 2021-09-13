المغرب – استبعد مصدر رفيع بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك شراء المغرب للغاز الجزائري عبر إسبانيا لعدة أسباب وتعقيدات، بعضها تقنية وأخرى مالية.

وأكد مصدر رفيع بشركة سوناطراك لصحيفة “الشروق” أن حديث خبراء أسبان قبل أيام عن إمكانية شراءالمغرب للغاز الجزائري عبر إسبانيا، من خلال عكس حركة الغاز في أنبوب المغرب العربي وأوروبا غيرممكن”.

ولفت إلی أن “عكس حركة الغاز أي من شمال إسبانيا نحو الجنوب، يستدعي استثمارات من طرف إسبانيا أو المغرب، لتزويد الأنبوب بمحركات دفع (Turbocompresseur)، تقوم بنقل الغاز من إسبانيا وصولا إلى المغرب عبر أنبوب المغرب العربي٫ وهذا الاستثمار يتطلب أموالا والكثير من الوقت، ما يعني أن جاهزيته لن تكون قبل الربيع القادم في حال تم مباشرة الاستثمار فيه عند انتهاء عقد أنبوب المغرب العربي أوروبا في 31 أكتوبر المقبل في أحسن الأحوال، في حين المغرب بحاجة إلى الغاز لإنتاج الكهرباء على مستوى محطتين كهربائتين”.

علی صعيد آخر٫ بين الخبير الجزائري في شؤون الطاقة لدى بورصة ستوكهولم السويدية، نور الدين لغليل، أن “المغرب حتى وإن توصل لاتفاق مع إسبانيا لشراء الغاز الجزائري عبر عكس حركة أنبوب المغرب العربي أوروبا، فإن هذا الأمر سيكون بعد استثمارات وأموال والكثير من الوقت”.

المصدر: الشروق