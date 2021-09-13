ليبيا – أكدت مفوضية الانتخابات استلامها رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

بيان صحفي صادر عن المفوضية تابعته صحيفة المرصد أشارت فيه إلى تضمين القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع ناشرة في ذات الوقت نسخة منه ومن بين هذه الشروط أن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه وأن لا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.

وتابع البيان أن من بين الشروط الأخرى أن لا يقل سنة عن 40 سنة يوم فتح باب الترشح وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي إضافة إلى عدة شروط أخرى على أن يقدم المترشح للمنصب تزكية من 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.