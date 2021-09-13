مصر – علق نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، على وصول مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى 100 هدف خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وكتب ميدو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رأيي أن محمد صلاح هو أفضل لاعب عربي في التاريخ.. أكثر لاعب عربي سجل أهدافا في أقوى دوري في العالم وفاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفا في كأس العالم”.

وأضاف: “وما زال أمامه إن شاء الله سنوات لتقديم المزيد..لا يوجد أي وجه مقارنه بينه وبين أي لاعب عربي آخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء”.

وكان فريق ليفربول، حقق الفوز بثلاثية نظيفة على منافسه ليدز يونايتد، أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وتكفل صلاح، وفابينيو، وساديو ماني، بتسجيل ثلاثية “الريدز”، في الدقائق 20، و50، 90+2 على الترتيب.

وبات صلاح بفضل هدفه في ليدز، أحدث المنضمين إلى قائمة عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.

وأصبح النجم المصري على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 104 أهداف.

يذكر أن صلاح سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

المصدر: RT