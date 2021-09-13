أوكرانيا – أوضح يوري فيترينكو رئيس شركة “نافتوغاز أوكرانيا”، في حديث نقله موقع “أوكرانيا 24″، إن أوكرانيا تضطر لشراء الغاز بسعر مرتفع للغاية.

وأضاف فيترينكو، على هامش منتدى YES Brainstorming: “على الرغم من الأسعار المرتفعة التي نستورد الغاز إلى أوكرانيا وفقا لها، إلا أن أمن الطاقة في البلاد يمثل أولوية بالنسبة لنا”.

وذكر فيترينكو، أنه تم تجميع ما يقرب من 19 مليار متر مكعب من الغاز في الوقت الحالي في منشآت التخزين تحت الأرض، وهو ما يزيد بمقدار ملياري متر مكعب عن الخطة التي وضعتها الحكومة.

ونوه فيترينكو، بأن أوكرانيا بدأت مواسم التدفئة في الفترة 2016-2018، باحتياطي غاز بلغ حوالي 16 مليار متر مكعب. وقال: “وهذا يعني، أنه يوجد لدينا الآن المزيد من الغاز. ومن وجهة النظر هذه، نحن ننظر بثقة إلى أننا سنتمكن من ضمان توفير الغاز بدون انقطاع للأوكرانيين خلال موسم التدفئة”.

منذ عام 2015، توقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي مباشرة، وأخذت تشتريه عبر وسطاء من أوروبا.

المصدر: نوفوستي