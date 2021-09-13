ليبيا- جدد سفير واشنطن في ليبيا ومبعوثها الخاص للبلاد ريتشارد نورلاند موقف بلاده الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف نورلاند جاء في تغريدة له على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد وفيها أشار للبيان المشترك الصادر عن سفراء 4 دول إلى جانبه وهم سفراء وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وتطرق نورلاند لجزيئية مهمة من البيان المشترك وهي تلك التي يشير من خلالها الأخير إلى أنه على جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي.