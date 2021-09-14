سوريا – أعلنت شركة “أجنحة الشام للطيران” السورية عن تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا من وإلى ليبيا، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وقالت الشركة في بيان لها إنه “سيتم تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا من مطار بنغازي الدولي في ليبيا إلى مطار دمشق الدولي وبالعكس وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع”.

وأضافت أن “تسيير الرحلات سيسهم بتشجيع قدوم الليبيين إلى سوريا ودعم النشاط السياحي والتجاري فيها ما ينعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية بين البلدين”.

وأشارت إلى أنه “بإمكان المواطنين الليبيين زيارة سوريا دون فيزا (تأشيرة)، وأنه بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى مطار دمشق الدولي”.

المصدر: “سانا”