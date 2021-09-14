إيطاليا – أعلن المدير الفني لنادي ميلان، ستيفانو بيولي، أن مهاجم فريقه، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي لشبكة “سكاي سبورتس”، عشية مواجهة ليفربول المقررة غدا الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال “لقد أنهى زلاتان مباراة ميلان ولاتسيو (الأحد الماضي في الدوري الإيطالي) وهو يعاني من التهابات في الأوتار”، مضيفا “كنا نأمل أن يتمكن من التعافي، لكن هذا الأمر لم يحصل”.

وتابع “أجرى اختبارا مع الفريق اليوم، لكننا قررنا عدم المخاطرة” به في مباراة ليفربول.

وكان إبراهيموفيتش، قد غاب منذ بداية الموسم عن ميلان حتى شارك كبديل ضد لاتسيو في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

وسجل النجم السويدي الهدف الثاني لميلان في المباراة بعد حلوله بديلا بسبع دقائق وحسمها تماما لصالح فريقه.

وبغياب إبراهيموفيتش، سيعتمد بيولي في مركز رأس الحربة في مباراة ليفربول، على الكرواتي أنتي ريبيتش أو الوافد الجديد الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي عاود للتو تمارينه بعد توقف لقرابة أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: .goal.com + وكالات