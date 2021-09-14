ليبيا – علق مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد الليبية مجدي الشبعاني على رفع الحكومة الحراسة عن أموال وممتلكات تابعة لقيادات ورجال أعمال ومسؤولين في النظام السابق.

الشبعاني قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن الحكومة تمارس صلاحيتها الآن بخصوص رفع الحراسة عن هذه الممتلكات، وإن ثبت براءة أصحابها، وأن هذه الأموال والممتلكات لم يكتسبوها باختلاس المال العام أو استغلال مناصبهم فيجوز رفع هذه، الحراسة وهي حراسة قانونية وليست قضائية.

وأوضح أن هذه الخطوة تدخل في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ورد الحقوق وهذه من مبادئ الثورة الليبية، كما أنها تصب في ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع ولم شمل الليبيين.

وبخصوص استغلال الأمر، استبعد أن تؤثر هذه الأموال والممتلكات في العملية الانتخابية المرتقبة كون أغلبها أصول ثابتة من منازل وشركات ومزارع وبعضها متهالك، وباختصار هي مجرد حقوق عادت لأصحابها.