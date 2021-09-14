ليبيا – رأى عضو الملتقى السياسي أحمد الشركسي أن قانون انتخاب الرئيس ممتاز رضى جميع الأطراف، مؤكدًا أن المشكلة بالقانون هي مشكلة إجرائية والموافقة عليه دون التشاور مع مجلس الدولة.

الشركسي وفي تصريحات لموقع قناة “الحرة” الأمريكية أمس الإثنين، أضاف أنه طالما أن هناك اتفاقًا على أن مضمون القانون جيد يجب تجاوز المشكلة الإجرائية، مطالبًا مجلس الدولة بقبول القانون.

وبين أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل هي مشكلة سياسية، مشيرًا إلى أنه في حالة تصعيد مجلس الدولة سيتم مناقشة القانون في الملتقى لحل الخلاف.

وأكد الشركسي أن القانون غير مفصل على أحد ولا يقصي أحدًا، لافتًا إلى من يرفضون القانون لا يريدون إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، ويريدون انتخابات برلمانية فقط.