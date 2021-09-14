ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن مجلس النواب له الحق باستدعاء الحكومة عندما يلاحظ أي خروقات أو سوء تصرف في أمر الحكومة، سواء من الناحية المادية أو الإدارية أو القانونية، بغض النظر عن المدة الباقية أو الظروف التي تصاحب الحكومة في هذه الفترة.

الشيباني أكد خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن مجلس النواب سلطة تشريعية يمارس الرقابة على الحكومة، ولا بد أن يتابع تصرفاتها في كل الأمور، وعندما يشعر بأن هناك انحرافًا ما يصبح لزامًا على مجلس النواب أن يستدعي الحكومة أو ينبهها واستدعاء وزير معين للاستفسار عن بعض الأمور.

وأضاف: “موضوع الجيش والحرب 4-4 كانت هناك ترتيبات والسراج كان في أبو ظبي حتى الترتيبات أن الحرب لا تستمر أكثر من أسبوعين، وكانت هناك ترتيبات داخل طرابلس والسراج جزء منها، وهذا ما دعا مجلس النواب إلى أن يجتمع، وأنا لم أكن في الجلسة ووافقوا وأيدوا ذهاب الجيش لطرابلس، على أمل أن الحرب لا تطول أكثر من أسبوعين، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة موجودون في طرابلس، وكانت هناك ترتيبات أن الجيش يكون في طرابلس لأسبوعين، لكن صار هناك بعض التراجعات وتغير الآراء ولم يتم تنفيذ الاتفاق واضطر الجيش لاستمرار الحرب حتى وصلت لأكثر من عام”.

ولفت إلى أن مجلس النواب كان يتماهى مع الاتفاق الدولي في ذلك الوقت، والدول العظمى كلها متفقة أن الجيش يذهب لطرابلس بحرب قصيرة لا يترتب عليها ضحايا ولا دمار وتنتهي بسيطرة الجيش وتفكيك الجماعات المسلحة، وبعدها العودة للحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه على البرلمان أن يكون الآن جديًا، وإن كان كما قال عقيلة صالح أخطأ في وقوفه مع الجيش، بالتالي لا يجب الاستمرار في الخطأ بل يجب مراقبة الحكومة وعدم تركها.

ورد على سؤال حول محاسبة الحكومة وربما سحب الثقة منها واتهامها بالفساد وصرف الأموال في أماكن لا يجب صرفها، على الرغم من عدم صرف الميزانية لها، وفي ذات الوقت لا يتم سؤال خليفة حفتر عن صرف الأموال، قائلًا: “ليست ازدواجية، لكن مجلس النواب عندما بدأت جلساته بدأت عليه الحرب من الداخل والخارج وفجر ليبيا والتآمر الدولي، مجلس النواب شلت وقيدت حركته وتم تقسيمه من الداخل، وبدأ العمل ليكون مجلس مشلولًا، أما الصديق الكبير فيتصرف ويصرف المليارات ويعطي الهدايا للدول الصديقة بالنسبة له ولمجموعته”.

الشيباني اختتم حديثه قائلًا: “مجلس النواب ليس كما في دولة مستقرة ويمارس اختصاصاته كاملة، لكن هذا لا يعني أن نطلق الحبل على الغارب بالنسبة لرئيس الحكومة، نمارس صلاحياتنا ورئيس الحكومة عرقل إصدار الميزانية بطريقة توحي للمواطن أن مجلس النواب هو من يرفض إقرارها”.