بغداد – أعلن العراق، الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستستضيف غدًا مؤتمراً دولياً مخصصاً لاسترداد الأموال المنهوبة خلال العقدين الماضيين؛ بمشاركة عربية.

وذكرت هيئة النزاهة العامة في العراق (رسمية) في بيان، أن “وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة سينطلق الأربعاء ويستمر يومين بمشاركة أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية”.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر “منظمة الشفافية الدولية” على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

المصدر : الأناضول