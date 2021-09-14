ليبيا – أرجع المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد بنيس اعتراض المجلس الذي يرأسه الاخواني خالد لالمشري على قانون إنتخاب الرئيس إلى الطريقة التي صدر بها هذا القانون، مشيرًا إلى أنه حسب المادة 23 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري فإن إصدار قانون الانتخابات العامة، وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين.

بنيس وفي تصريحات لموقع قناة “الحرة” الأمريكية قال: من المفترض أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تتوافق على قانون الانتخابات ومن ثم يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره فقط.

وأكد أن هذا القانون غير شرعي، مشيرًا إلى أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو خطوة مهمة، لكن إصدار قانون وصفه بـ”المعيب”بدون شرعية بالمخالفة للإعلان الدستوري يجعل من السهل الطعن في الانتخابات القادمة، مما قد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية، على حد تعبيره.