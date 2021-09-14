دبي – أكد رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، أن دولة الإمارات مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الخمسين القادمة.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي امس والذي عقد في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمد المجلس عددا من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة.

وقد اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة والاستناد عليها في عمل حكومة الإمارات وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، فيما وجه المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة الالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتمثل المبادئ العشرة مرجعا لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارا، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

المصدر: وام