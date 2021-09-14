واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن معلومات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن تنظيم “القاعدة” غير قادر على استهداف الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس امس إن “تنظيم “القاعدة” الذي هاجمنا في 11 سبتمبر تم إضعافه منذ فترة طويلة، والآن حسب تقديرات استخباراتنا، هو غير قادر على تنفيذ هجمات في الخارج ضدنا أو ضد الآخرين”.

وأشار بلينكن إلى أنه على حركة “طالبان” في أفغانستان أن “تتذكر ما حدث عندما أتاحت ملاذا لتنظيم “القاعدة” الذي نفذ هجومه”.

يذكر أن قطع “طالبان” علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، كان بين شروط الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع “طالبان” في 2020، وسحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بموجبه.

المصدر: وكالات