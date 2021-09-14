ليبيا – بحث المبعوث الأممي يان كوبيتش مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط سبل معالجة الأزمة في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء تابعت مجرياته صحيفة المرصد شدد بوريطة على ضرورة العمل على التقدم الذي تم إحرازه في عدة جوانب من الملف الليبي بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقب إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وجدد بوريطة استعداد بلاده للعمل بالتنسيق مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للوصول بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان.

بدوره أكد كوبيتش إن العملية السياسية في ليبيا ستؤدي إلى مؤسسات وسلطات جديدة وديموقراطية قوية وشرعية وضمان الأمن والاستقرار الحقيقي لحل العديد من المشكلات والتحديات التي لا تواجه ليس ليبيا فقط بل العديد من دول المنطقة.