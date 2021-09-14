العراق – فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، في الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الاتحادين الآسيوي والدولي.

وحصل المدافع الدولي السابق عدنان درجال على 48 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه شرار حيدر من أصل أصل 65 صوتا، في الانتخابات التي جرت للمرة الخامسة للاتحاد العراقي لكرة القدم منذ عام 2003.

وفاز علي جبار بالتزكية بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما فاز يونس محمود بالتزكية أيضا بمنصب النائب الثاني.

وجرت انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد انتهاء مهمة الهيئة المؤقتة التي كلفها الاتحاد الدولي “فيفا” مطلع العام الماضي، على خلفية استقالة جماعية قدمها أعضاء الاتحاد السابق، بسبب ملابسات قضائية في المحاكم كان درجال طرفا فيها.

المصدر: وكالات