ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد إن عدد الحاضرين في جلسة مجلس النواب أمس الإثنين لا بأس به، وقد طالب قرابة 35 نائبًا بسحب الثقة من الحكومة.

سعيد أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى موافقة 89 نائبًا يعني الأغلبية المطلقة.

وأضاف: “إذا سُحبت الثقة من الحكومة فستستمر في العمل بوصفها حكومة تسيير أعمال فحسب إلى حين وضع حكومة أخرى، الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص على وجوب أن يتقدم 50 نائبًا بطلب سحب الثقة للنظر فيه”.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب يرون أن من يحدد المسألة هو الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس، منوهًا إلى أنه سيُنظر في موضوع سحب الثقة من الحكومة خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، وأكد على أنه من المستبعد سحب الثقة من الحكومة إلا لو حدث ذلك بإجراء غير قانوني.

أما بشأن قانون الانتخابات الرئاسية فأوضح أن قانون انتخاب الرئيس لم يصوِّت عليه أي نائب في المجلس، وقد أصدره رئيس مجلس النواب وحده.

ونوّه إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية محل طعن، ومن الممكن ألا يُنفَّذ، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية سيقابله طعون قد تتسبب في تعطيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها والرجوع إلى المربع الأول أو رفض الحكومة الامتثال.