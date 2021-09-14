ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو أن إجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ 1,235,680 وبالجرعة الثانية 133,014 شخصًا.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن مراكز التطعيم تواصل استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح المتوفر حاليًا، هو السينوفارم الصيني.

وأوضح أنهم ينتظرون وصول شحنتين من الفايزر المخصص للحوامل، و117 ألف جرعة من اللقاح الإنجليزي أسترازنيكا، وأنهم يحضرون لإغلاق حملة تطعيمات في المنطقة الجنوبية خلال هذه الأيام.