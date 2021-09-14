ليبيا – نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة اليوم الثلاثاء أبرز إحصائيات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات خلال شهور “يونيو، ويوليو، وأغسطس” للعام 2021م.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عدد المقبوض عليهم والمطلوبين لدي النيابة العامة بلغ مئة وخمسة داخل العاصمة طرابلس، والمطلوبون على ذمة عدد من القضايا الجنائية من قتل وسرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والابتزاز، وكذلك الأشخاص الفارون من السجون والمحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم عدد من الجرائم.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص.