سويسرا – تنبأ كمبيوتر خارق، بهوية بطل دوري أبطال أوروبا في نسخة موسم 2021/2022، التي تفتتح منافساتها مساء اليوم الثلاثاء، بإجراء مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات.

وكشف الكمبيوتر عن تنبؤات صادمة لمانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، حيث توقع أن تكون فرص الفريقين ضئيلة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من إبرامهما صفقتين من العيار الثقيل مؤخرا، بضم الفريق الفرنسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفريق الإنجليزي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوقع الكمبيوتر العملاق، أن يقدم مانشستر يونايتد أداء أفضل من باريس سان جيرمان، ولكن لن يتوج أي من الفريقين بالمسابقة القارية.

وحل يونايتد في المركز السابع في قائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم وفق معطيات الكمبيوتر الخارق، فيما جاء سان جيرمان عاشرا.

ووضع الكمبيوتر مانشستر سيتي، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام مواطنه تشيلسي، في المركز الأول، حيث بلغت فرص تتويجه نسبة 21 بالمئة، وحل بايرن ميونخ ثانيا بنسبة 14 بالمئة، ثم ليفربول بـ10 بالمئة.

وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال ونسب الفوز المحتملة، بحسب الكمبيوتر الخارق:

1- مانشستر سيتي (21 بالمئة)

2- بايرن ميونخ (14 بالمئة)

3- ليفربول (10 بالمئة)

4- تشيلسي (8 بالمئة)

5- برشلونة (6 بالمئة)

6- ريال مدريد (5 بالمئة)

7- مانشستر يونايتد (5 بالمئة)

8- أياكس (5 بالمئة)

9- دورتموند (4 بالمئة)

10- باريس سان جيرمان (3 بالمئة)

11- أتلتيكو مدريد (3 بالمئة)

12 إنتر ميلان (3 بالمئة).

المصدر: sportbible.com