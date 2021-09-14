قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدف صلاح وثنائية رونالدو

إنجلترا – بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سباق المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ مباراته الأولى بقميص مانشستر يونايتد، بعد عودته في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأحرز رونالدو في أول ظهور له بقميص “للشياطين الحمر” هدفين الأول والثاني في مرمى ضيفه نيوكاصل يونايتد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من “البريمير ليغ”.

وأحرز النجم البرتغالي الآخر برونو فيرناديز الهدف الثالث لمنانشستر يونايتد، وتصدر ترتيب الهداف برصيد أربعة أهداف، مع الإنجليزي ميشيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد.

كما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك مضيفه ليدز يونايتد (3-0)، اليوم الأحد، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي، وإلى 100 بقميص “الريدز” ليصبح “الفرعون” المصري خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل المباراة الختامية للجولة الرابعة، بين فريق إيفرتون وضيفه بيرنلي يون الاثنين:

المصدر: وكالات