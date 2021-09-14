سويسرا – تبدأ بالدوران اليوم الثلاثاء، عجلة الموسم الجديد (2021-2022) لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

وأسدل الستار على منافسات الموسم الماضي لدوري الأبطال بتتويج فريق تشيلسي باللقب على حساب مانشستر سيتي، إثر فوزه عليه (1-0) في “الديربي” الإنجليزي، الذي أقيم على ملعب “دراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية، وفوز النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بلقب هداف البطولة.

وتربع إيرلينغ هالاند “الفتى الذهبي” على عرش صدارة هدافي الموسم الماضي “للتشامبيونز ليغ” برصيد 10 أهداف، بالرغم من خروجه مع فريقه بوروسيا دورتموند، من الدور ربع النهائي للبطولة، على يد مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019، وفقا لشبكة “أوبتا”، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا المعدل من الأهداف في تاريخ البطولة، خلال 14 مباراة، متفوقا على النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي وصل إلى الرقم نفسه من الأهداف خلال (24 مباراة)، وأسطورة يوفنتوس الإيطالي المعتزل، أليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، والهولندي المعتزل، رود فان نيستلروي (27 مباراة)، والإيطالي المعتزل، فيليبو إنزاغي (28 مباراة).

كما أصبح هالاند أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وعمره 20 عاما و231 يوما، متخطيا النجم الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما.

وتقدم إيرلينغ هالاند “الفتى الذهبي” بفارق هدفين على أقرب مطارديه، وصيفه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بتسجيل 6 أهداف فقط في الموسم الحالي للبطولة، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة المنتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بخمسة أهداف.

في حين اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 134 هدفا، بإحراز 4 أهداف فقط في تلك النسخة للبطولة بقميص يوفنتوس الإيطالي، قبل العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المنتظر أن يخوض كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول مباراة له في دور المجموعات للبطولة المفضلة بالنسبة له، بقميص “الشياطين الحمر” بعد أكثر من 12 عاما، وذلك ضد مضيفه يونغ بويز السويسري اليوم، في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فريقي فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وفي ما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

– النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – 10 أهداف

– الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 8 أهداف

– الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس) – 6 أهداف

– الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 6 أهداف

– البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

– الفرنسي أوليفيه جيرو (تشيلسي) – 6 أهداف

– المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف

– المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 6 أهداف

– الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

– البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

– البرتغالي سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – 5 أهداف

– الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 5 أهداف

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 5 أهداف

– الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – 4 أهداف

– الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

– البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 4 أهداف

– البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 4 أهداف

– النرويجي توكماك نغوين (فيرينتسفاروش) – 4 أهداف

– الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونيخ) – 4 أهداف

– الهنغاري دومينيك سوبوسلاي (ريد بول سالزبورغ) – 4 أهداف

– البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 4 أهداف

– البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف.

المصدر: وكالات