قذاف الدم وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين قال إنه يتمنى للحكومة الجديدة ورئيسها أن تدافع عن كرامة لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي.

ليبيا – أعرب المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم عن أمله بالإفراج عن هانبيال القذافي المحتجز في لبنان منذ سنوات.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة ستكون مؤشرًا إيجابيًا للعالم في رسم ملامح الحكومة، أمام المنظمات الحقوقية والإنسانية ويفتح صفحة جديدة ومشرقة للعلاقات الليبية-اللبنانية.

وفيما يتعلق بإمكانية ممارسة المزيد من الجهد خاصة بعد الإفراج عن الساعدي القذافي، أوضح قذاف الدم أن وضع هانيبال المختطف يشكل حالة مختلفة، وأنهم يبذلون كل الجهد حتى عودته.

ومضى بقوله: “واهم من ظن أن استمرار اعتقاله ظلمًا وغدرًا، بأننا سنعدم الوسائل ونتوقف عن المطالبة، وكذلك التواصل مع القوى الحية في لبنان الذين اعتبروا أن جريمة اختطافه إهانة للبنان وللقضاء اللبناني، ولا يحمل لفاعله سوى العار التاريخي، والذي وحده يتحمل وزر هذا التصرف”.

قذاف الدم أثنى على مواقف الكثير من الدول والرؤساء خاصة الجانب الروسي، على ما قامت به وكذلك دور الرئيس بشار الأسد رغم مشاغله.