ألمانيا – تستعد “مرسيدس – مايباخ” لشن هجوم على قطاع سيارات الكروس الكهربائية.

يمثل النموذج الاختباري مرسيدس- مايباخ EQS الذي تم كشف النقاب عنه حديثا أول طراز كهربائي بالكامل للماركة التجارية الفاخرة.

وتتميز السيارة التي قد تنتج بعد عامين بميزات خاصة بـ Maybach مثل الطلاء ذي اللونين. كما جاء في البيان الصحفي للشركة، فإن خطوط الجسم الديناميكية تمر عبر السيارة بأكملها، بدءا من الطرف الأمامي السفلي، ثم تتدفق حول العمود A ومحيط السقف وتندمج مع محيط الجناح الخلفي”.

يتميز تصميم السيارة بوصلات سلسة دون التواءات وحواف حادة وبالعديد من تشطيبات الكروم كما كما هو الحال عادة في هذه الماركة التجارية.

وتبعث مصابيح LED الأمامية متعددة الوظائف بالضوء بأشكال هندسية فريدة متصلة بشبكة دقيقة مع شعارات Maybach. وتم تحسين صورة الكروس الكهربائية من خلال عجلات معدنية كبيرة بمقاس 24 بوصة ذات شكل أجوف نموذجي من “مايباخ”، مع 5 أضلاع قصيرة وقسم مركزي مسطح.

يتميز الجزء الخلفي بالمصابيح الخلفية المتصاعدة والرسوم المتحركة الخفيفة اللافتة للنظر من الخارج إلى الداخل.

وعند الاقتراب من السيارة يفتح باب السائق تلقائيا. كما يسمح نظام MBUX للسائق بفتح الأبواب الخلفية عن بعد.

وفي داخل الصالون، تجعل كراسي Executive وأنظمة السائق منطقة الكراسي الخلفية مكانا مريحا للعمل أو الاسترخاء. وتضاف إلى ذلك تفاصيل حصرية مثل ألواح الأبواب الجديدة والعناصر الزخرفية المطلية باللون الأبيض.

وفقا لمصممي الديكور، فإن اختيار المواد والألوان يخلق جوا داخل السيارة، مثل جو اليخت الأنيق.

نظرا لأن المشترين المحتملين في الأسواق الرئيسية مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا هم أصغر سنا، ومفهوم الرفاهية تغير أيضا. ومن خلال استخدام البرامج التكيفية والذكاء الاصطناعي، فإن نظام MBUX يمنح المستخدم خيارات شخصية للعديد من وظائف المعلومات والترفيه والراحة في السيارة.

وعنصر آخر لافت للنظر من الداخل هو الشاشة العريضة MBUX Hyperscreen حيث تمتد وحدة العرض المنحنية الكبيرة تقريبا من العمود A إلى العمود B وتتوزع ثلاث شاشات تحت لوحة زجاجية مشتركة تمتزج بصريا مع بعضها البعض. وإحداها هي شاشة OLED مقاس 12.3 بوصة للراكب الأمامي، لها واجهة خاصة بها ولوحة تحكم.

يعتمد مفهوم Mercedes-Maybach EQS من الناحية التقنية على بنية هندسية خاصة بمركبات مرسيدس-بنز الكهربائية الراقية، ما سيشكل أساسا لبناء نموذج آخر كهربائي بالكامل، EQS SUV، والذي سيبدأ إنتاجه التسلسلي عام 2022.

ويتوقع أن يكون بمقدور السيارة أن تقطع مسافة 600 كلم بشحنة واحدة وفقا لمقاييس WLTP.

المصدر: أوتوفيستي