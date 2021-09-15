أبو الغيط للكاظمي: الجامعة العربية تدعم دور العراق النشط في محيطه العربي والإقليمي (صورة)

بغداد – أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، دعم الجامعة لدور العراق النشط في محيطه العربي والإقليمي.

والتقى أبو الغيط الكاظمي بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك فور وصوله بغداد مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن “أبو الغيط قال خلال اللقاء إن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة في إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التي يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربي”.

وأضاف أن “أبوالغيط نوه في هذا الاطار بالنجاح الذي تحقق في تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافه العراق في 28 أغسطس الماضي، والذي شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية”.

وتابع أن “اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر القادم، حيث أكد الكاظمي أهمية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة، فيما أكد أبو الغيط استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد”.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة أبو الغيط إلى العراق تأتي في إطار المشاركة في “المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة” الذي يستضيفه العراق يومي 15-16 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT