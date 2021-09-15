الجزائر – عرض وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، امس مخطط عمل الحكومة، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، والذي تضمن عدة نقاط في جميع المجالات.

وأشار أيمن بن عبد الرحمن إلى أن “مخطط عمل حكومته، سيعمل على رفع التجريم على فعل التسيير وإعادة نشاط الوحدات المتوقفة للمؤسسات العمومية، ورفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى 10 مليار دولار بحلول سنة 2023″، لافتا إلى “تطهير الملفات العالقة لأصحاب المؤسسات المصغرة، واستقطاب أموال السوق الموازية للعملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة لإحياء الاقتصاد الوطني”.

وأوضح بن عبد الرحمن أن “الحكومة ستعمل على عصرنة قطاع الفلاحة واستغلاله كمنتج للثروة بعيدا عن المحروقات”، متعهدا في حال ما تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة، باستمرار توزيع السكنات بأكثر فعالية، لفائدة أصحاب الدخل الضعيف”.

في سياق منفصل أكد وزير المالية “عزم الحكومة على ترقية الدبلوماسية الجزائرية وتأمين الحدود، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب”.

كما شدد على “سعي الحكومة إلى أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ القيم الأخلاقية، وإصلاح الإدارة العمومية”، حيث تضمن المخطط الذي عرضه الوزير، التأكيد عل ضرورة العمل من أجل ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة وترقية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

المصدر: “أوراس”