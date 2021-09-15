ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري على ضرورة عودة استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا.

الحراري وفي تصريحات له نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب قال: إن استمرار وقف الرحلات سينتج عنه مزيد من الأعباء الإدارية و المادية على السلطات الليبية المختصة بالعمل على ملف الهجرة، بالإضافة إلى استمرار المعاناة الإنسانية للمهاجرين.

وأضاف: “برنامج إعادة المهاجرين طوعيًا هو أفضل برنامج حاليًا للتخفيف من أزمة الهجرة في ليبيا ومعالجة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء وإعطائهم الفرصة للعودة بشكل طوعي إلى بلادهم”.

وأكد الحراري حرص مجلس النواب على متابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة أسباب التوقف ووضع الحلول الناجعة من أجل استمراره مستقبلًا وبشكل منتظم