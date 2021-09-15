ليبيا – تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخص مأجور يدير أكثر من 10 صفحات ليبية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لوكيل وزارة الدخلية بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن هذا تم من خلال دعم مباشر وحوالات مالية رصدت بالكامل من قبل شخص يقيم في أوروبا يدعى خالد بولغيب مشيرا إلى القبض على الشخص الذي يرأس هذه الشبكة الإلكترونية المأجورة.

وأضاف البيان إن التحري ودقة المعلومات قادت لتنفيذ كمين محكم لإلقاء القبض مبينا إن المقبوض عليه اعترف أثناء الاستجواب المبدئي بكل ما نسب إليه من تهم وتم الحصول على كامل الدلائل والإثباتات على تلقيه حوالات مالية لتأجيج الرأي العام ورفض الانتخابات الرئاسية وبث الفتن.

وأوضح البيان أنه وبعد اعتراف المتهم على كامل أعضاء هذا التشكيل العصابي تم إلقاء القبض عليهم على الفور وضبط عدد من أجهزة الحاسوب المستخدمة وغيرها وكانوا يجهزون للسفر خلال الفترة القادمة عبر الشخص المذكور لضمان عدم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية.