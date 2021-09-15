ليبيا- بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى تدارس الجانبين لمكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ورفع كفاءة الكوادر الأمنية فيما أشادت لامورجيزي بجهود ليبيا في مكافحة الإتجار والحد من الهجرة غير الشرعية.

وثمنت لامورجيزي وتنفيذ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية كافة البرتوكولات الأمنية المعتمدة كاشفة عن قرب صدور مؤشرات إيجابية عن الاتحاد الأوروبي حول استقرار ليبيا.