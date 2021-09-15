ليبيا – تدارس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في روما آخر مستجدات ليبيا السياسية مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” وتابعته صحيفة المرصد فقد بحث الجانبان سبل إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي فيما ثمن اللافي دور إيطاليا في دعم استقرار ليبيا والعمل على استمرار التعاون المشترك في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق اللافي لمساعِي المجلس الرئاسي المستمرة للتواصل مع جميع الأطراف لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء بالتنسيق مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

بدوره شدد دي مايو على استمرار دعم إيطاليا لليبيا رغبة منها في عدم دفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل مع وجوب الحفاظ على النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة.

وذكر دي مايو بضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بدءا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد مع أهمية تنسيق المبادرات المخصصة لقضية الأمن وتشاركها جميع الجهات الليبية الفاعلة وترسيخها في عملية برلين وإعادة الشراكة الإيطالية الليبية.