ليبيا – أعرب المجلس الأعلى للمصالحة عن تجديد دعمه للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتقديره لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تخطو نحو تنفيذ هذا الاستحقاق بكفاءة ومهنية.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ووفد من ممثلي المجلس الأعلى للمصالحة، وذلك بمقر المفوضية.

وأكد الوفد انحيازهم للعملية الديمقراطية التي تعد فيصلًا سلميًا للحالة الليبية تعجل برأب الصدع وتحقيق المصالحة والاستقرار الشامل، مبدين استعدادهم لدعم هذه الانتخابات ودعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدّم أعضاء الوفد خلال اللقاء درع تكريم إلى رئيس مجلس المفوضية، مثمنين جهوده المبذولة في إنجاح عمل المفوضية والمحافظة على دورها الحيادي لما يمثله من دعم لمستويات الثقة ونزاهة الانتخابات.