ليبيا – بارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري انطلاق تنفيذ منحة الزواج للشباب الذين يُمثلون عماد الأمة ومستقبلها، راجيًا أن تُحقق هذه الخطوة ما يصبو إليه في إبعاد الشباب عن تجار الحروب والاستفادة من طاقتهم الكبيرة في بناء وتقدم الوطن، عوضًا عن السلاح والدمار.

النويري شد وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس على يد الحكومة والحكومات القادمة في استكمال المشروع الوطني بتوفير السكن وفرص العمل لكافة الشباب حتى نستوفي توفير متطلبات الحياة لأبناء الشعب، لبناء مجتمع ينعم بالاستقرار في كافة مناحي الحياة، ونقل الشباب من حالة الفراغ والاستغلال إلى البذل والعطاء.

وأضاف: “ولنمضي ببلادنا من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار ونحافظ على ما تحقق من وقف لإطلاق النار والتمهيد للانتخابات وتسريع وتيرة تحقيق المصالحة الوطنية”.

كما طالب النائب الأول بضرورة رفع صوت كل الليبيين للمطالبة بإجلاء كل القوات الأجنبية من كافة أنحاء البلاد، واختتم تصريحه بأن ليبيا ستظل حية شامخة في مواجهة كل التحديات وعاش شعبها الأبي.