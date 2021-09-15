ليبيا – بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سابادل، مُجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم وسبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق.

الطرفان استعرضا بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية التحضيرات الخطوة القادمة بعد أن استلمت المفوضية رسميًا قانون الانتخاب، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ.

كما بحث السايح وسابادل ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الاوربي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

بدوره، جدد سابادل تأكيده على مساندة الاتحاد الأوربي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

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