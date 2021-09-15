العراق – أجرى العراق تخفيضات حادة على أسعار النفط الخام إلى الولايات المتحدة في خطوة وصفتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأنها ملفتة للنظر.

وأشار تقرير الوكالة إلى إن خام البصرة الخفيف سيباع في أكتوبر بخصم قدره دولار وخمس عشرة سنتا للبرميل إلى عملائه في الولايات المتحدة, مقارنة مع خصم طفيف يبلغ خمس عشرة سنتا لنفس الخام في شهر سبتمبر، ويؤكد التقرير أن العراق يخفض الآن الأسعار للمشترين في كل مكان باستثناء نفط كركوك الذي ظل سعره من دون تغيير, مرجحا أن يكون هذا التراجع بأسعار النفط نتيجة الانخفاض الأخير في حجم المشتريات الأمريكية.

وكالات