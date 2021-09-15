بروكسل – أكد المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا لاعبا عالميا مهما.

وقال بوريل أمام نواب البرلمان الأوروبي امس: “في أي حال تبقى روسيا أكبر جار لنا ولاعبا عالميا مهما وهي لن تختفي ولن تتغير سريعا”.

واقترح بوريل دراسة إمكانية التغيير التدريجي للعلاقات مع روسيا، لكي تكون العلاقات أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ بها.

ودعا بوريل إلى التعاون مع روسيا في بعض القضايا المتعلقة بالأمن، مشيرا إلى أن “روسيا تلعب دورا بناء في الاتفاق النووي الإيراني”.

وفي الوقت نفسه، اتهم بوريل روسيا بالسعي لإحداث انقسام بين دول الاتحاد، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة.

المصدر: تاس