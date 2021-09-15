أوكرانيا – ارتكب حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور هفوة خلال مباراة فريق دينامو كييف الأوكراني وضيفه بنفيكا البرتغالي (0-0) أمس الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشهر تايلور البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأوكراني دينيس غارماش بعد أن أشهر البطاقة الصفراء في وجه معتقدا أنها الثانية، ولكن لحسن حظ اللاعب أن الحكم الإنجليزي تلقى اتصالا من غرفة الفيديو “VAR”، ليتراجع عن قراره.

واكتفى كل من دينامو كييف وبنفيكا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ الألماني الذي ألحق هزيمة ساحقة بمضيفه برشلونة في عقر داره بثلاثة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”.

المصدر: وكالات