السويد – يعد عقار “سيلدينافيل”، المعروف باسم الفياغرا، أحد أكثر الأدوية التي يجري الحديث عنها في جميع أنحاء العالم.

وكان استخدامه الأساسي هو علاج الضعف الجنسي، ومع ذلك، فإن الفياغرا ليس مفيدا فقط في الحياة الجنسية، بل له فوائد أخرى، ولا محالة، يأتي مع آثار جانبية.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنه ينبغي تناول الدواء، المتوفر على شكل أقراص أو سائل، في أي وقت من أربع ساعات إلى 30 دقيقة قبل النشاط الجنسي. وتنصح بعدم تناول “سيلدينافيل” أكثر من مرة كل 24 ساعة. إذن ماذا يمكن أن يحدث إذا كنت تتناول الفياغرا يوميا؟.

تتمثل إحدى الفوائد الجانبية المحتملة للفياغرا، في أنه يمكن أن يحمي من مشاكل القلب.

ووجدت دراسة من معهد Karolinska في السويد أن “الرجال الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر والذين يتناولون الفياغرا بسبب العجز الجنسي يبدو أنهم يعيشون لفترة أطول ولديهم مخاطر أقل للإصابة بنوبة قلبية جديدة.”

وكشفت الدراسة أن مشاكل الفاعلية شائعة لدى الرجال الأكبر سنا، والآن تظهر الدراسة أن مثبطات مثل الفياغرا قد تحمي من النوبات القلبية وتطيل العمر.

ومع ذلك، قال دارين مارينيس، طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي: “الفياغرا موصوفة لضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي. وإذا لم يكن لديك واحدة من هذه المشاكل، فلا يجب أن تأخذ الفياغرا”.

وأوضح أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للفياغرا هي الاحمرار والصداع وعسر الهضم.

وتشير المعاهد الوطنية للصحة أيضا إلى أن الآثار الجانبية الأخرى يمكن أن تشمل:

• حرقة في المعدة.

• الإسهال.

• نزيف الأنف.

• النوم العميق.

• حرق أو وخز في الذراعين.

• الحساسية للضوء.

وعلاوة على ذلك، تحذر المعاهد الوطنية للصحة من أن الفياغرا يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة بما في ذلك:

• ضعف مفاجئ في السمع أو فقدانه.

• طنين الأذن.

• دوار.

•ألم في الصدر.

• حكة أو حرقة أثناء التبول.

وإذا واجهت أيا من هذه الأعراض، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الاستخدام اليومي للفياغرا إلى فقدان حاد مفاجئ للرؤية.

وتشرح المعاهد الوطنية للصحة أن: “بعض المرضى عانوا من فقدان مفاجئ لبعض أو كل رؤيتهم بعد تناولهم “سيلدينافيل”. وكان فقدان البصر دائما لدى بعض الحالات. ومن غير المعروف ما إذا كان فقدان البصر ناتجا عن الدواء “.

كما أن الحالات الصحية الموجودة مسبقا هي أيضا مصدر قلق للأطباء الذين يصفون الفياغرا.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة أن هناك تقارير عن نوبة قلبية وسكتة دماغية وعدم انتظام ضربات القلب ونزيف في المخ أو الرئتين وارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ، لدى الرجال الذين تناولوا “سيلدينافيل” لعلاج الضعف الجنسي.

كما توضح أن “معظم هؤلاء الأشخاص، وليس كلهم​​، كانوا يعانون من مشاكل في القلب قبل تناول “سيلدينافيل”. ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأحداث ناجمة عن “سيلدينافيل” أو النشاط الجنسي أو أمراض القلب أو مجموعة من هذه الأسباب وغيرها. يجب عليك التحدث مع طبيبك حول مخاطر تناول “سيلدينافيل””.

وكما هو الحال مع أي دواء، تأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة. يجب ألا تتناول الفياغرا إذا:

• كان لديك رد فعل تحسسي تجاه “سيلدينافيل” أو أي أدوية أخرى في الماضي.

• كان لديك مشكلة خطيرة في القلب أو الكبد.

• تعرضت مؤخرا لسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

• انخفاض ضغط الدم.

• تعاني من مرض وراثي نادر في العين، مثل التهاب الشبكية الصباغي.

المصدر: إكسبريس