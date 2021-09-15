إنجلترا – أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد مضيفه يونغ بويز السويسري إلى قائمة ضحاياه، خلال المباراة بينهما امس ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو هدف التقدم “الشياطين الحمر” مبكرا في الدقيقة 13 في شباك يونغ بويز الذي رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، ليفوز (2-1) في المباراة.

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، بأن نادي يونغ بويز أصبح الفريق رقم 36 الذي يسجل رونالدو في شباكه في دوري أبطال أوروبا، ليعادل الرقم القياسي لغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق المنتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر.

بينما أشارت شبكة “سكواكا” للإحصاءات، إلى أن رونالدو أصبح ثالث لاعب يسجل خلال 16 موسم على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد ميسي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

المصدر: وكالات