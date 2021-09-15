أفغانستان – أعلنت حركة “طالبان” التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان أنها شرعت في الاستعداد لإنشاء جيش نظامي في البلاد.

ونقلت وكالة “آماج نيوز” الأفغانية اليوم الأربعاء عن قاري فصيح الدين الذي تولى منصب قائد أركان الجيش في حكومة “طالبان” الجديدة قوله أثناء تجمع في كابل إن المشاورات جارية بخصوص بناء الجيش، مضيفا: “سيكون لدينا جيش نظامي في المستقبل القريب”.

وأشار فصيح الدين إلى ضرورة تدريب قوات مسلحة بغية حماية أفغانستان، متعهدا بمحاربة كل من يواجه “طالبان” من أجل “انتمائه العرقي والمقاومة ودعم الديمقراطية” التي حاول حلف الناتو بناءها في أفغانستان على مدى السنوات الـ20 الماضية.

وقال إن هؤلاء الأشخاص يحاولون “جر البلاد إلى حرب أهلية”، مضيفا أن الحركة “لن تسمح لهم بتقويض الأمن وسفك الدماء”.

المصدر: “آماج نيوز”