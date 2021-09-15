كين يضع شرطًا تعجيزيًا لتجديد عقده مع توتنهام

كين يضع شرطًا تعجيزيًا لتجديد عقده مع توتنهام

إنجلترا – أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن هاري كين مهاجم توتنهام، موافق على تجديد عقده مع السبيرز، ولكن بشرط.

وحاول كين مغادرة توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، والانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن دانييل ليفي، رئيس النادي اللندني رفض التفريط في خدماته، إلا بمقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع توتنهام لتجديد عقد هاري كين صاح الـ28 عامًا وزيادة راتبه، من أجل إثناءه عن فكرة الرحيل.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن كين لن يوافق على تجديد عقده مع توتنهام، إلا إذا قام ليفي بإدراج شرط جزائي في عقده، وهو أمر يرفضه رئيس النادي في عقود لاعبيه.

ويأمل كين في الحصول على استثناء من ليفي، من أجل السير في عملية التجديد.

وكالات