لافروف: روسيا لا تفرض أي شروط على “طالبان” لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها

لافروف: روسيا لا تفرض أي شروط على “طالبان” لكنها تراقب كيف ستنفذ وعودها

طاجيكستان – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تفرض أي شروط على حركة “طالبان”، لكنها تراقب كيف تنفذ الحركة وعودها.

وقال لافروف في تصريحات خلال زيارته إلى دوشنبه للمشاركة في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الأربعاء، إنه “لم يمض ما يكفي من الوقت لإطلاق استنتاجات بشأن حكومة أفغانستان الجديدة”.

وتابع أن “لا أحد يستعجل للاعتراف بـ”طالبان”، لكن موسكو تجري اتصالات مع الحركة بشأن القضايا المتعلقة بإزالة المخاطر على جيرانها في آسيا الوسطى.

وذكر لافروف أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني كان قد تلقى دعوة لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة غدا الخميس في دوشنبه، “لكن الوضع تغير”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن تتحمل مسؤولية أزمات الهجرة المحتملة الناجمة عن تصرفات الغرب.

المصدر: وكالات