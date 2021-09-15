ليبيا – صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موضوع الهجرة غير الشرعية نشأ أول مرة بعد قصف الناتو لليبيا وتحولت بعدها إلى ثقب أسود.

لافروف وفي تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء قال: “يأتي المهاجرون من أفغانستان والعراق وجميع الدول التي أثار زملاؤنا الغربيون الاضطرابات فيها، والآن يرفع الزملاء الغربيون أصواتهم ويصفون التصرفات البيلاروسية (بالحرب الهجينة). إذا كان الغرب قلقًا للغاية بشأن الهجرة غير الشرعية، فعلى الغرب أن يهدأ، وأذكّرهم بأنه لأول مرة نشأ موضوع الهجرة غير الشرعية بعد قصف الناتو لليبيا، وتحولت ليبيا إلى(ثقب أسود)”.

كما تحدث لافروف عن موضوع أزمة هجرة محتملة وبأن روسيا لا تعتزم تحمّل عبء مسؤولية أزمة الهجرة المحتملة، التي تسببت فيها تصرفات الغرب.