ليبيا – نظمت إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعها الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في الدول العربية، وذلك عبر تقنية الفيديو أمس الأربعاء.

وترأس مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة خليفة القائدي هذا الاجتماع بحضور رؤساء الأقسام وعدد من موظفي الإدارة.

وأكد مدير الإدارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذه المبادرة الخاصة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج، تأتي في إطار خلق آلية دورية للتواصل والتشاور المستمر، وتبادل وجهات النظر، ومحاولة حلحلة الإشكاليات التي تواجه عمل السفارات الليبية في الخارج، وتحسين أدائها الدبلوماسي والقنصلي والإداري.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل السياسي والدفاع عن مصالح ليبيا في الخارج ومتابعة أوضاع الجاليات الليبية بالخارج.

ومن جهتهم رحب رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بهذه المبادرة واستعرضوا المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه البعثات في الدول محل اعتمادها وسبل حلحلتها وآلية تطوير أدائها.

كما تم التطرق إلى أوضاع الجاليات الليبية بالخارج وسبل تقديم الخدمات لهم بالشكل الملائم .

وقدم رؤساء البعثات مقترحاتهم لتطوير العلاقات الثنائية للدولة الليبية مع الدول محل اعتمادهم وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأبدى مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بعض الملاحظات حول آلية عمل السفارات والسبل الكفيلة بتحسين أدائها، مؤكدين على أهمية التواصل المباشر والدائم مع إدارتهم.