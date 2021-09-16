ليبيا – التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بوزير الطيران المصري محمد منار في القاهرة لتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي.

بيان صحفي صادر وزارة الطيران المصرية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا الاستفادة من خبرات مصر في مجال صناعة الطيران، فيما شدد منار على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع ليبيا ونقل خبراتها في المجال الجوي إلى الجانب الليبي.

وأضاف البيان: إن هذا يتم من خلال تقديم كافة سبل الدعم في مختلف مجالات الطيران المدني وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية، فيما عبر الشهوبي عن حرص ليبيا على المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصري والاستفادة من خبراتها.

وتابع الشهوبي: إن هنالك تعاونًا مشتركًا خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبي إلى سابق عهده.