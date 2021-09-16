ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش”.

المشري أطلع خلال المكالمة -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- المبعوثَ الأممي على آخر الإجراءات التي يقوم بها المجلس فيما يتعلق بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وبيّن المشري أن المجلس أعدَّ مسودة القوانين المقترحة لغرض تقديمها لمجلس النواب؛ بُغية التشاور والاتفاق بشأنها كما ينص الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري.

من جهته أكد المبعوث الأممي على قناعة البعثة الأممية بضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب، وأنه أكد لكلِّ الأطراف الدولية وكذلك لرئيس مجلس النواب على ضرورة الالتزام بهذا.

وقد أبدى الطرفان في نهاية الاتصال حرصَهما الأكيد والجازم على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجرائها.