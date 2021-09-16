الولايات المتحدة – أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر، أن اللجنة تستعد لإنشاء مجموعة من القواعد للإشراف على أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

وقال غاري جينسلر للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه وفريقه يحاولون حماية المستثمرين من خلال تنظيم أفضل لآلاف الأصول الرقمية الجديدة والعملات المعدنية، بالإضافة إلى الإشراف على أسواق البيتكوين والإيثر الأكثر شيوعا.

وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى “ضخامة المهمة”، حيث أخبر السناتور كاثرين كورتيز ماستو، ديمقراطية نيف، أن “المنظم يمكنه استخدام “عدد أكبر بكثير من الأشخاص” لتقييم 6000 “مشروع رقمي جديد”، وتحديد ما إذا كانوا جميعا مؤهلين كأوراق مالية، بموجب قانون الولايات المتحدة”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، ليس لدينا ما يكفي من حماية المستثمر في تمويل العملات المشفرة أو الإصدار أو التداول أو الإقراض..بصراحة، في هذا الوقت، يبدو الأمر أشبه بالغرب المتوحش أو العالم القديم، “احذر المشتري”، الذي كان موجودا قبل سن قوانين الأوراق المالية”.

ومع ذلك، ضغط بعض المشرعين على جينسلر لتسريع الوتيرة، بحجة أن التعريفات الغامضة والسوق غير المؤكد لا يؤديان فقط إلى تكهنات غير خاضعة للرقابة، بل قد يخنقان أيضا الابتكار.

في حين أن السناتور بات تومي، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا وعضو بارز في اللجنة، ضغط على جينسلر في وقت مبكر من جلسة الاستماع حول ما إذا “كانت العملات المستقرة تفي بتعريف الأوراق المالية لأن المستثمرين لا يتوقعون بالضرورة أن تعود هذه الأصول بأرباح”، حيث أن “العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالدولار أو العملات التقليدية الأخرى، وعلى هذا النحو، تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من نظيراتها في فئة الأصول”.

وأوضح تومي قائلا: “وجهة نظري هي أنني أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح حول هذا الموضوع..أعتقد أنه يجب عليك الكشف عن هذا علنا، وبالتأكيد لا ينبغي أن نتخذ إجراء تنفيذيا ضد شخص ما دون تقديم هذا الوضوح أولا”.

المصدر: “CNBC”