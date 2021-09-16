طاجيكستان – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن انسحاب قوات التحالف الغربي من أفغانستان كان خطوة متسرعة.

وأكد بوتين في كلمة خلال قمة “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” المنعقدة في عاصمة طاجيكستان، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لضمان أمن دول المنظمة، على خلفية الأوضاع الجديدة في أفغانستان.

وأوضح الرئيس الروسي أنه “في الظروف الحالية الجميع يؤيد ضرورة تنسيق الجهود وتماسك دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكثر من أي وقت مضى”.

وقال بوتين في كلمته: “إن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعلى الحدود الخارجية للدول الأعضاء ليس فقط غير مستقر، بل يحمل أيضا تحديات ومخاطر حقيقية لأمن بلداننا”.

وانطلقت اليوم الخميس أعمال قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

ويشارك الرئيس الروسي، في أعمال القمة عن بعد، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وذلك بعد أن أعلن الكرملين أن بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.

المصدر: نوفوستي