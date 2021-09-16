سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات، والذي حافظت فيه بلجيكا على صدارتها، مقابل تقدم منتخب إنجلترا للمركز الثالث وتراجع فرنسا مركزا واحدا.

وحافظت بلجيكا على الصدارة بعدد نقاط 1832.33، تليها البرازيل (1811.73)، ثم إنجلترا التي قفزت للمركز الثالث، بـ1755.44 نقطة.

وتراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الرابع بـ1754.31 نقطة، يليه المنتخب الإيطالي بـ1735.73 نقطة.

وحلت الأرجنتين في المركز السادس، وتلتها البرتغال التي تقدمت مركزا واحدا، وتركت المركز الثامن لإسبانيا، التي تراجعت خطوة واحدة إلى الخلف.

وحافظت المكسيك على مركزها التاسع، فيما تقدمت الدنمارك مركزا واحدا لتدخل قائمة العشرة الأوائل.

وتقدم منتخب روسيا أربعة مراكز، حيث قفز من المرتبة الـ41 إلى الـ37.

المصدر: فيفا