ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي إنه تم الاتفاق مع أعيان قبائل المنطقة الشرقية في اجتماع عقد أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة من الشرق والغرب والجنوب، لتوحيد الصف والعمل على رأب الصدع وعودة المهجّرين، والصلح العام في ليبيا كافة.

الرجوبي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، أشار إلى أن الاجتماع حضرته شخصيات من ملتقى الحوار السياسي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الزيارة الثانية لأعيان المرج والبيضاء لمدينة مصراتة، ويرجع لهم الفضل في فتح المطارات السنة الماضية.

الرجوبي نوه إلى أن الهدف بأن تكون ليبيا واحدة موحدة بعيدًا عن النزاعات.