السودان – رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، معتبرة أنه يعكس إهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية.

وقالت الوزارة السودانية إن البيان يعكس حرص المجلس على إيجاد حل للأزمة، تلافيا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم، معتبرة أن “مشروع البيان الرئاسي للمجلس المعتمد جاء متوازنا ومراعيا لمصالح الأطراف الثلاثة”.

وأكدت الوزارة أن “إعتماد البيان الرئاسي يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية بالتفاوض حوله، بما يعكس حرص السودان على معالجة إنشغالات الأطراف و المحافظة على مصالحها”.

وأعربت عن أملها في أن “يدفع إعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الإتحاد الإفريقي، ووفق منهجية جديدة و إرادة سياسية ملموسة، توصل الأطراف إلى التوقيع على إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.

وجددت الوزارة في هذا الصدد، إستعداد السودان “للإنخراط البناء في أي عملية تقود إلى إستئناف التفاوض بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، توصل الأطراف إلى إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقا مع الفقرة الخامسة من البيان، والتي تعطي المراقبين دورا تيسيريا في عملية التفاوض”.

المصدر: “سونا”